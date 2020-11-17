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رياضة

مؤمن زكريا يحتفل بفوز منتخب مصر ويوجه رسالة لـ حسام البدري

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:12 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
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مصطفى كرم
احتفل مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي بفوز المنتخب المصري على منتخب توجو في تصفيات بطولة الامم الافريقية.

وكتب مؤمن زكريا عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "ابارك لمنتخبنا الوطني وابارك للوالد الكابتن حسام البدري".

وأكد تقرير إنجليزي اليوم، الثلاثاء، أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، لن يشارك في مباراة ليستر سيتي، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي، حتى إذا تعافى من فيروس كورونا.


وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن بروتوكول الدوري الإنجليزي يمنع محمد صلاح من المشاركة أمام ليستر سيتي، حتى إذا أثبتت مسحة كورونا المقرر ظهورها، بعد غد الخميس، تحول عينته إلى سلبية.


ويتصدر محمدصلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 8 أهداف، بالتساوي مع كالفيرت، لاعب إيفرتون، وسون نجم توتنهام، وجيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، ويحل توتنهام ثانيا بـ 17 نقطة، وبفارق الأهداف عن ليفربول، صاحب المركز الثالث.

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