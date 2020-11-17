أحمد المحمدي: تلقيت عرضين للرحيل عن أستون فيلا والنادى رفض

أشاد أحمد المحمدي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي أستون فيلا بأداء منتخب مصر في مباراة اليوم أمام نظيره منتخب توجو، في تصفيات كأس أمم إفريقيا، الكاميرون 2021.

وفازت مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في توجو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية.

وقال المحمدي في مداخلة هاتفية مع برنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار" المصرية: "شاهدت مباراة توجو ومصر، مباراة اليوم أفضل بكثير عن مباراتنا الماضية، هذا طبيعي، اللقاء الماضي جاء بعد غياب فترة طويلة استمرت لمدة عام، كان أهم شيء هو تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة القاهرة".





وأضاف: "الأداء اليوم أفضل بكثير ويُحسب للجهاز الفني إجراء تغييرات في التشكيل، مباراة أفضل من جميع النواحي، أفشة لعب بشكل جيد ونجح في التسجيل، محمد الشناوي مثلما عودنا تعامل مع كل الكرات بشكل رائع، كان الأداء بشكل عام أفضل من المباراة الماضية".





وتطرق المحمدي للحديث عن أستون فيلا وتواجده على دكة البدلاء في معظم المباراة، حيث قال: "كل لاعب يتمنى التواجد في التشكيل الأساسي لـ أستون فيلا ولكن هناك أمور تكون خارجة عن إرادتك، أنا متواجد في المكان المناسب وأستون فيلا من الأندية الكبيرة في إنجلترا ووجودي في ناد كبير مثله يُعد شرفًا لي".





وتابع: "أتدرب بشكل جيد جدًا والمدير الفني لـ أستون فيلا (دين سميث) سعيد بأدائي في التدريبات، ومشاركتي ستأتي بمرور الوقت".





واستكمل: "كان لدي عرضين في أول الموسم، ورفض أستون فيلا مسألة رحيلي، وأنا رفضت لأنني أردت الاستمرار مع الفريق".





وواصل: "تريزيجيه؟ قبل مجيئه إلى هنا كان يحلم باللعب في الدوري الإنجليزي، وكان يتحدث معي في معسكرات المنتخب وأخبرني أنه يرغب في الاحتراف في إنجلترا، هو من العناصر المميزة القادرة على تقديم أداء جيد في الدوري الإنجليزي".





وأردف: "تريزيجيه كان له بصمة كبيرة في بقاء الفريق في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، هو مجتهد ويسمع بشكل جيد ويتعلم بسرعة، وهذا يساعده على الأداء بشكل جيد في المباريات، ما ينقص تريزيجيه هو تسجيل الأهداف وهذا سيأتي مع الوقت".





وعاد المحمدي للحديث عن منتخب مصر وتحديدًا ما حدث في كأس أمم إفريقيا النسخة الماضية، والخروج من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد.





وتعرض المحمدي للكثير من الانتقادات، خاصة بعد حدوث مشكلة زميله عمرو وردة واستبعاده من البطولة عقب اتهامه بالتحرش بأكثر من فتاة.





وعندما سُئل عما إذا كان قد تعرض للظلم في تلك البطولة وأنه ضحية لخروج المنتخب، أجاب: "خروجنا من البطولة كان عاملًا سلبيًا لنا كلنا، كلاعبين وجماهير، ولكن الانتقادات جاءت خارج الملعب، لقد أحرزت هدفين في البطولة وقدمت أداءً جيدًا جدًا، ومدرب أستون فيلا تحدث معي بعد البطولة وقيمني بشكل جيد".





وأوضح: "تعرضت للظلم في جزئية بعيدة عن الكرة، كلنا تعرضنا للظلم في الأحداث التي وقعت، وتعلمنا منها كلاعبين".



