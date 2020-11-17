غدا.. انقطاع الكهرباء عن مركز أبو حمص في البحيرة للصيانة

أعلن مجلس مدينة أبوحمص بمحافظة البحيرة اليوم، الثلاثاء، في بيان خلال الصفحة الرسمية علي "فيس بوك"، فصل التيار الكهربائي غدًا، الأربعاء، عن مدينة أبو حمص بسبب أعمال صيانة لمحولات المدينة.





وأوضح البيان، أن يبدأ الفصل من الساعة 9 صباحا حتى الانتهاء من أعمال الصيانة المتبعة لمحولات الكهرباء.





يذكر أن وافقت اللجنة العليا للاستثمار خلال اجتماعها اليوم برئاسة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وبحضور الدكتور نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد، وأعضاء اللجنة، على إقامة 6 مشروعات إستثمارية مختلف الأنشطة على أرض المحافظة، بتكلفة إجمالية مليار و127 مليون جنيه توفر 529 فرصة عمل.





ويتضمن الآتي :- محطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية ، على مساحة 7000 متر مربع بناحية قافلة بمركز أبو حمص بتكلفة 3.5 مليون جنيه، ويوفر 40 فرصة عمل مباشرة، محطة فرز وتجميد حاصلات زراعية بناحية أبو المطامير على مساحة 12600 م٢، بتكلفة 843 مليون جنيه، توفر 100 فرصة عمل، مصنع أدوات نظافة منزلية من البلاستيك والألومنيوم ومنظفات وأدوات كهربائية بناحية أبو المطامير على مساحة 21 ألف م2 بتكلفة 7.25 مليون جنيه، ويوفر 19 فرصة عمل.





انشاء مشروع طاقة شمسية لانتاج الكهرباء على مساحة 85395 م٢ بناحية وادى النطرون بتكلفة 219 مليون جنيه ويوفر 240 فرصة عمل، محطة تموين سيارات و5 محلات لبيع مستلزمات الانتاج الزراعى ومصنع مجمدات خضروات وفاكهة على مساحة 2500 م٢، بناحية مركز ابو المطامير بتكلفة 50 مليون جنية، توفر 100 فرص عمل، محطة فرز وتعبئة خضروات وفاكهة على مساحة 185 م٢، بناحية قرية احمد عرابى بمركز بدر بتكلفة 4.25 مليون جنيه، توفر 30 فرصة عمل.





وأكد المحافظ على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وزيادة مصادر الدخل والتأكيد على إلتزام تلك المشروعات بأن يكون ٧٠٪ على الأقل من العاملين بها من أبناء محافظة البحيرة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال التنفيذية لتلك المشروعات مع إتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين الذين لم يثبتوا جدية لإقامة المشروعات التي تم تخصيص الأراضى لإقامتها.





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