غادة خليل: مشروع رواد 2030 يسعى لتحقيق طفرة في ريادة الأعمال بمصر

قالت الدكتورة غادة خليل، مديرة مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه من الضرورى العمل على التغلب على التحديات التى تقف عائقاً لتحويل مصر دولة جاذبة لرواد الأعمال.





وأشارت غادة خليل في تصريحات لها إلى أن مشروع رواد 2030 الذى يسعى لتحقيق طفرة فى مجال ريادة الأعمال داخل مصر.





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وأكدت "خليل" ضرورة تشجيع البحث العلمى فى مجال ريادة الأعمال، وتشجيع ريادة الأعمال فى الجامعات بهدف التوعية بأهمية ريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب وتوليد أفكار جديدة، بالإضافة إلى رفع وعي الطلاب للفكر الابتكارى بما يضمن تربية أجيال جديدة من رواد الأعمال المُبتكرين القادرين على تحقيق التنمية وفقًا لتحديات السوق.





وأوضحت أن العمل على وجود رؤية واضحة حول الهدف المرجو من مجال ريادة الأعمال أمر ضرورى، إضافة إلى وضع التشريعات المفتقدة المتعلقة بمجال ريادة الأعمال، بهدف تسهيل بيئة مناسبة وجيدة لمناخ ريادة الأعمال.



