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اقتصاد

غادة خليل: مشروع رواد 2030 يسعى لتحقيق طفرة في ريادة الأعمال بمصر

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
ندوات رواد 2030
ندوات رواد 2030
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آية الجارحي
قالت الدكتورة غادة خليل، مديرة مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه من الضرورى العمل على التغلب على التحديات التى تقف عائقاً لتحويل مصر دولة جاذبة لرواد الأعمال.

وأشارت غادة خليل في تصريحات لها إلى أن مشروع رواد 2030  الذى يسعى لتحقيق طفرة فى مجال ريادة الأعمال داخل مصر.

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وأكدت "خليل" ضرورة تشجيع البحث العلمى فى مجال ريادة الأعمال، وتشجيع ريادة الأعمال فى الجامعات بهدف التوعية بأهمية ريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب وتوليد أفكار جديدة، بالإضافة إلى رفع وعي الطلاب للفكر الابتكارى بما يضمن تربية أجيال جديدة من رواد الأعمال المُبتكرين القادرين على تحقيق التنمية وفقًا لتحديات السوق.

وأوضحت أن العمل على وجود رؤية واضحة حول الهدف المرجو من مجال ريادة الأعمال أمر ضرورى، إضافة إلى وضع التشريعات المفتقدة المتعلقة بمجال ريادة الأعمال، بهدف تسهيل بيئة مناسبة وجيدة لمناخ ريادة الأعمال.

وفى ذات السياق قالت مديرة مشروع رواد 2030 أن رحلة رائد الأعمال تمر بمراحل عدة  بداية من وجود فكرة صغيرة ، ثم مساعدة رائد الأعمال لتحويل فكرته التى ولدت إلى شركة، تلتها مرحلة الدعم من حاضنات الأعمال، مؤكدة ضرورة تحسين التكامل بين هذه الحاضنات والمسرعات والمستثمرين وتوحيد الجهود الرامية إلى دعم مجال ريادة الأعمال.
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