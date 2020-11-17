بعد أفغانستان والعراق.. ترامب قد يسحب القوات الأمريكية من دولة أفريقية

قال مسؤولون أمريكيون، إن الرئيس دونالد ترامب قد يسحب جميع القوات الأمريكية تقريبا من الصومال في إطار خفض للقوات على مستوى العالم قد يكون كبيرا في أفغانستان وطفيفا بالعراق.









ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، ذكر المسؤولون الذين تحدثوا بشرط ألا تذكر أسماؤهم، أنه لم يتم الانتهاء من أي شيء، لافتا إلى أن الجيش الأمريكي لم يتلق أوامر في هذا الصدد، ومع ذلك سارت توقعات متزايدة اليوم بأن الأوامر ستصدر قريبا.









ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية التعليق على قرارات نشر القوات في المستقبل.









وذكرت رويترز، أنه من المتوقع أن يستقر ترامب على انسحاب جزئي من أفغانستان رغم وعده بسحب جميع القوات بحلول عيد الميلاد.









وقال المسؤولون الأمريكيون بأنه من المتوقع أن يأمر ترامب بخفض طفيف للقوات في العراق من 3000 جندي إلى 2500.









وللولايات المتحدة نحو 7000 جندي في الصومال يساعدون القوات المحلية على هزيمة حركة الشباب في عملية لا تحظى باهتمام كبير في واشنطن لكنها تعتبر حجر زاوية في جهود البنتاجون العالمية لمحاربة القاعدة.









وكان وزير الدفاع الأمريكي، كريستوفر سي ميلر، أعلن اليوم الثلاثاء، عن بدء سحب جزء من القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق.