بسبب كورونا .. حسام البدري: مناخيري وسعت أوي من الـ PCR .. شاهد

كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، كواليس فوز منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على «توجو» في التصفيات المؤهلى لكأس الأمم الأفريقية.





ومازح « حسام البدري » الإعلامية لميس الحديدي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» : «إحنا عملنا مسحات لكورونا كتير أوى ومناخيري وسعت أوي من الـ PCR».





وقدم المدير الفني للمنتخب الوطني، التحية والشكر للاعبي المنتخب المصري الذين قدموا مجهود كبير مع الجهاز الفني والمنظومة ككل، مشيرا إلى أن اللجنة الخماسية قدمت نوع جديد من التطوير الذي ميز الفريق.





وقال إن العلاقة بين اللاعيبة حاجة تفرح، واللاعبين همهم الأول والأخير صعود المنتخب الوطني، وإسعاد المصريين، وهذه مسئوليتهم خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن العلاقة جيدة جدا بين اللاعبيين والجهاز الفني.





وأشار إلى أن فوز المنتخب الوطني اليوم خطوة كبيرة فى مشوار التأهل لبطولة الأمم الافريقية مهديا الفوز لجماهير مصر رغم الظروف الصعبة خلال فترة المباراتين وفترة التوقف الطويلة خلال الفترة الماضية.



