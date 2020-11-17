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شاهد .. أول تعليق من حسام البدري بعد فوز مصر على توجو .. فيديو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:34 م
حسام البدري المدير
حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني
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محمود محسن
أبدى الكابتن حسام البدري مدرب منتخب مصر سعادته بالفوز الذي تحقق اليوم على منتخب توجو، مؤكدا أنه خطوة كبيرة فى مشوار التأهل لبطولة الأمم الافريقية مهديا الفوز لجماهير مصر رغم الظروف الصعبة خلال فترة المباراتين وفترة التوقف الطويلة.

وقال البدرى أشكر كل شخص اتفق معي بوجهة النظر.

وأضاف البدري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية اون أنه كان هناك تركيز كبير خلال مباراتين توجو، مشيرا إلى أن غياب النجم محمد صلاح ومحمد النني كان له أثر كبير.


وتابع مدرب منتخب مصر أنه كان يجب ان يتم عمل تغييرات في الخطة وفي اللاعبين، خاصة أن الفارق في المباراتين كان 48 ساعة فقط ومن الصعب أن يتم اللعب بنفس اللاعبين.

وأشار البدري إلى أنه كان هناك خبرات في إختيار اللاعبين مؤكدا أنه تم إختيار اللاعبين بين الشباب للتجديد في صفوف ودماء المنتخب المصري وبين عناصر الخبرات.

وقال المدير الفني للمنتخب الوطني نسعى لخفض أعمار المنتخب خلال الفترة القادمة وهو ما نعتمد عليه خلال تلك الفترة.

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