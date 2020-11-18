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رياضة

سيراميكا كليوباترا يفاوض لاعب الزمالك

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:32 ص
محمد حسن
محمد حسن
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
دخل مسئولو نادي سيراميكا كليوباترا في مفاوضات جادة مع محمد حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك؛ لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بعد الصعود لدوري الأضواء (الدوري الممتاز) لأول مرة في تاريخ النادي.


وعقد مسئولو النادي، جلسة مع اللاعب، في الأيام القليلة الماضية للتفاوض معه بشأن الانتقال للفريق.


المفاوضات بدأت مع اللاعب بعد استقرار مسئولي النادي الأبيض على رحيله عن الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وكان محمد حسن أعلن صباح اليوم عن إصابته بفيروس كورونا المستجد ويخضع حاليا للعزل في منزله ويتلقى بروتوكول العلاج.
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