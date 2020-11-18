سيراميكا كليوباترا يفاوض لاعب الزمالك

دخل مسئولو نادي سيراميكا كليوباترا في مفاوضات جادة مع محمد حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك؛ لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بعد الصعود لدوري الأضواء (الدوري الممتاز) لأول مرة في تاريخ النادي.
وعقد مسئولو النادي، جلسة مع اللاعب، في الأيام القليلة الماضية للتفاوض معه بشأن الانتقال للفريق.
المفاوضات بدأت مع اللاعب بعد استقرار مسئولي النادي الأبيض على رحيله عن الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان محمد حسن أعلن صباح اليوم عن إصابته بفيروس كورونا المستجد ويخضع حاليا للعزل في منزله ويتلقى بروتوكول العلاج.