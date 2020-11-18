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رياضة

حسام البدري: حققنا فوزًا صعبًا.. والمغامرة مطلوبة في كرة القدم

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:49 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي
قال حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري إن تحقق الفوز في مباراة الأمس، أمام توجو، جاء في ظروف صعبة بسبب غياب الكثير من اللاعبين عن التشكيل الأساسي للمنتخب بسبب الإصابات.

وأضاف "البدري" في تصريحات خاصة لبرنامج "اللعيب"، على قناة "mbc"، أن تشكيل المنتخب في مباراة توجو شهد الكثير من التغييرات بسبب غياب الكثير من اللاعبين للإصابات والمغامرة دائمًا مطلوبة في كرة القدم.

وأوضح أن الفوز في مباراة اليوم كان مهمًا لتصدر المجموعة خاصة في ظل الظروف التي مرّ بها معسكر المنتخب ونسعى لتحقيق أهداف الجماهير المصرية خلال الفترة القادمة.

وتغلب منتخب مصر الأول لكرة القدم على مضيفه توجو 3/ 1 في المباراة التي جمعتهما في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر إلى النقطة الثامنة فى صدارة المجموعة وخلفه منتخب جزر القمر بنفس رصيد النقاط لكن فارق الأهداف لصالح الفراعنة ، بينما يتجمد رصيد توجو عند نقطة واحدة فى المركز الاخير للمجموعة.

افتتح النجم الدولي محمد مجدي أفشة التسجيل لمنتخب مصر أمام توجو ، في الدقيقة الـ18 بعد ما اقتنص أفشة الكرة من لاعبي توجو، ليتوغل ويسدد الكرة أرضية من خارج منطقة الجزاء، لتسكن أقصى الزاوية اليسرى لحارس توجو.

وبات هذا الهدف هو الأول لـ صاحب الـ24 عامًا بقميص منتخب مصر، في المباراة الدولية السابعة له مع الفراعنة.

ونجح محمد شريف في تسجيل ثاني أهداف منتخب مصر في شباك توجو، بعد مرور 32 دقيقة، هدف شريف جاء بعد تمريرة طولية من الحارس محمد الشناوي لتمر أعلى رأس الدفاع، وتتهادى أمام مهاجم المنتخب الذي سددها أرضية داخل الشباك.

وسجل تريزيجيه لاعب وسط منتخب مصر وأستون فيلا الإنجليزي في الدقيقة 52 هدفًا ثالثًا للفراعنة عقب عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أيمن أشرف .
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