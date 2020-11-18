حسام البدري: حققنا فوزًا صعبًا.. والمغامرة مطلوبة في كرة القدم

قال حسام البدري ، المدير الفني المصري إن تحقق الفوز في مباراة الأمس، أمام توجو، جاء في ظروف صعبة بسبب غياب الكثير من اللاعبين عن التشكيل الأساسي للمنتخب بسبب الإصابات. للمنتخبصعبة





وأضاف "البدري" في تصريحات خاصة لبرنامج "اللعيب"، على قناة "mbc"، أن تشكيل المنتخب في مباراة توجو شهد الكثير من التغييرات بسبب غياب الكثير من اللاعبين للإصابات والمغامرة دائمًا مطلوبة في كرة القدم.





وأوضح أن الفوز في مباراة اليوم كان مهمًا لتصدر المجموعة خاصة في ظل الظروف التي مرّ بها معسكر المنتخب ونسعى لتحقيق أهداف الجماهير المصرية خلال الفترة القادمة.



