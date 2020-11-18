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أخبار العالم

محلل سياسي يكشف كواليس زيارة وزير الخارجية البحريني إلى تل أبيب.. اليوم

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:50 ص
البحرين واتفاق سلام
البحرين واتفاق سلام مع إسرائيل
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ميس رضا
قال الكاتب الصحفي البحريني إبراهيم النهام، إن زيارة وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني إلى تل أبيب، اليوم، تأتي في سياق استكمال الإجراءات البروتوكولية المتعلقة باتفاق السلام المبرم مع دولة إسرائيل والذي سيشمل توقيع اتفاقيات تعاون عديدة.
 
وأوضح "النهام"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه من المتوقع من هذه الإتفاقيات فتح خطوط الطيران والنقل وتبادل المعلومات والتعاون الأمني والتبادلات التجارية والإجراءات الأولية اللازمة تمهيدًا لفتح السفارات ما بين البلدين.

وأكد أن الاتفاقية ستعزز من مبدأ الحوار للوصول إلى اتفاق سلمي يضمن للأشقاء الفلسطينيين نيل حقوقهم العادلة والمشروعة بوطن مستقل ذو سيادة، وفق ما أشارت اليه المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مبينا بأن موقف القيادة والشعب البحريني بهذا الخصوص ثابته وصلبة.

ولفت "النهام" إلى أن اتفاقية السلام مع إسرائيل تمثل صفعة على وجه النظام الإيراني المجرم، وكافة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة والتي تحاول النيل من استقرار وثروات أوطان العرب، على رأسها جماعات الإسلام السياسي "تنظيم الإخوان المسلمين".

ويصل وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، في أول زيارة رسمية له إلى إسرائيل اليوم الأربعاء، وذلك بعد توقيع اتفاق إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشهر الماضي بالمنامة.

وسبق أن أفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن "الزيارة من المتوقع أن تكون في الثامن عشر من الشهر الجاري، هي أول زيارة علنية من قبل مسؤول حكومي بحريني رفيع المستوى لإسرائيل".

وقالت وسائل إعلام عبرية إن قمة ثلاثية ستعقد يوم الأربعاء بين أول مسؤول بحريني يزور إسرائيل ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد على الإعلان المشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية بين إسرائيل ومملكة البحرين ليصبح نافذا حسب القانون الإسرائيلي، وذلك عقب إقراره من قبل الكنيست يوم العاشر من الشهر الجاري.

ووفق ما عرض على الكنيست، فإن إقامة العلاقات بين الطرفين تشمل اعتراف كل طرف بسيادة الطرف الآخر، والحق بالعيش بأمن وسلام، ونبذ العنف فضلا عن إقامة علاقات صداقة وتعاون وحل الخلافات بطرق سلمية.

ويجعل هذا الاتفاق من البحرين رابع دولة، بعد الإمارات والأردن في 1994 ومصر في 1979، تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، فيما كان السودان آخر الدول التي أعلنت تطبيع العلاقات مع إسرائيل
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