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بين الناس

أكوام القمامة تحاصر سكان حي الضواحي ببورسعيد.. صور

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث عدد من سكان حي الضواحي فى محافظة بورسعيد بسبب كثرة الحيوانات الضالة وإنتشار أكوام  القمامة في كل مكان، دون إتخاذ أي إجراءات من قبل المسئولين بالحى .

ويقول الأهالى فى رسالتهم : نعانى من تراكم القمامه فى وسط الطرق الرئيسية التى ينبعث منها الروائح الكريهه بالحى وتنتشر المواشى والكلاب الضاله بشكل ملحوظ فى اغلبية المناطق على الرغم من تعدد شكاوى المواطنين من هذا الأمر.

وناشد السكان  محافظ بورسعيد، بتشكيل لجنة ترصد الواقع المرير الذى يعيشه الأهالى بحى الضواحى الذين سقطوا من حسابات الجهات المعنية؛ ومحاسبة المقصرين وإعادة الوجه الحضارى للحي.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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