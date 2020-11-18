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أخبار العالم

إسرائيل توجه اتهامات لسوريا بعد اكتشاف حقل ألغام في الجولان

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:42 ص
إسرائيل توجه اتهامات
إسرائيل توجه اتهامات لسوريا بعد اكتشاف حقل ألغام في الجولان
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قسم الخارجي
أعلن الجيش الإسرائيلي تفكيك حقل ألغام قرب خط وقف النار في الجولان، محذرا سوريا من الاستمرار في هذا النوع من الممارسات.

من جهته، حمل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس الحكومة السورية مسؤولية حقل الألغام الذي عثر عليه في هضبة الجولان.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن جانتس قوله إنهم مستعدون لوقوع أي هجمات في المنطقة الشمالية، وأن الجيش الإسرائيلي لديه القدرة والتصميم على الرد بشدة على أي حدث في الجبهتين اللبنانية والسورية، مضيفا "قبل ساعات قليلة تم اكتشاف عبوات ناسفة في مرتفعات الجولان".

وتابع "أقول بوضوح إن سوريا مسؤولة عن وقوع مثل هذه الأحداث على أراضيها وعن السماح بتهريب الأسلحة عبر أراضيها إلى حزب الله".

وزعم الجيش الإسرائيلي تفكيك الألغام في المنطقة التي سبق ورصد فيها محاولة لزرع عبوات ناسفة قبل 3 أشهر.
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