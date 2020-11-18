الأمن يضبط أدمن صفحة مباحث الإنترنت المزيفة على الفيس بوك

رصدت الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على الفيس بوك تحمل اسم (إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات – مباحث الإنترنت) .





ونشرت الصفحة مشاركات بإحصاءات وبيانات غير رسمية ومنشورات تتضمن إثارة الرأى العام وتقديم الآراء والمقترحات للمواطنين بغرض بث الثقة لدى متابعيه لزيادة عددهم، ويبلغ عدد متابعى تلك الصفحة أكثر من (10,000 تقريباً) والذى استغل الأحداث الجارية بقيام بعض المواطنين بإزدراء الأديان، وكذا مشاركة تتضمن (أى حساب سيقوم بتعليق سلبي خاص بصفحة مباحث الإنترنت سيتم حذف حسابه من التواصل الاجتماعى فورًا) وكذا صورة لشخصين يرتديان الملابس المدنية وتدوين تعليق (شكرًا النقيب خالد منصور شكرًا الملازم محمد الصاوى شكرًا لرجالة الداخلية على المجهود العظيم فى خلال الفترة القصيرة) وكتابة منشور آخر يتضمن وضع أرقام الهواتف الأرضية الخاصة بالإدارة وكذا رقم الخط الساخن المستخدم من قِبل الإدارة فى استعلام المواطنين، ومشاركة تتضمن إجراءات كيفية التقدم لعمل بلاغ بالإدارة ونشر إحصاءات بأرقام غير صحيحة تتلقاها الإدارة على غير الحقيقة.





كما نشر المذكور، مشاركة ، تتضمن (قرار وزارة الداخلية ببدء نظام الاتصالات الجديدة المكالمة المسجلة ومحادثات الواتس أب محفوظة حتى الصور الشخصية) ومشاركات وتعليقات، منها ما يتضمن الإشادة بدور الإدارة فى سرعة وتحديد وضبط الجناة ، ومنها تعليقات سلبية لعدم صحة ما يتم نشره من أخبار.



