وزير الشباب يستقبل بعثة منتخب مصر بمطار القاهرة .. فيديو وصور

عادت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من مدينة توجو، بعد خوض المباراة أمام توجو في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.





واستقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب في المطار، فور وصولهم علي متن طائرة خاصة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران.





وأنهيت إجراءات وصول بعثة المنتخب، من خلال صالة 4 بالمطار الخاصة بالطيران الخاص، من قبل فريق من العلاقات العامة بالمطار.





وتغلب منتخب مصر على مضيفه توجو 3/ 1 في المباراة التي جمعتهما في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.



