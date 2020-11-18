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أخبار العالم

في أول اتصال بينهما.. رئيس جنوب أفريقيا يناقش مع بايدن السلام في القارة السمراء

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:38 ص
رئيس جنوب أفريقيا
رئيس جنوب أفريقيا
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شيماء مصطفى
أجرى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أمس الثلاثاء، لمناقشة تعزيز العلاقات بين واشنطن والقارة السمراء.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تحدث الزعيمان أيضًا عن طرق التغلب على فيروس كورونا، وفقًا لبيان صادر عن مكتب الرئيس رامافوزا.

وأكد البيان أن رامافوزا يتطلع إلى وجود شراكة قوية بين الولايات المتحدة والقارة الأفريقية في تعزيز السلام والاستقرار ودفع التعددية. 

فيما حدد بايدن ونائبته المنتخبة كامالا هاريس أفريقيا كلاعب رئيسي في الشؤون الدولية والنهوض بالتعددية.

وخلال المحادثة، استذكر الثنائي الزيارة التي قام بها بايدن إلى جنوب إفريقيا خلال أيام الفصل العنصري حيث أظهر التزامًا بحقوق الإنسان والكرامة لجميع مواطني جنوب إفريقيا. 

وقالت الرئاسة الأمريكية: "أعرب الرئيس المنتخب بايدن عن إعجابه بما حققه جيش الإنقاذ الديمقراطي"، فيما تمنى رامافوزا له وهاريس التوفيق في فترتيهما في المنصب.
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