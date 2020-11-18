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اقتصاد

مساندة الصادرات وتعديل قوائم الشحن.. "النقل الدولي" تلخص طلبات أعضائها لإرسالها للجمارك

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:12 ص
النقل واللوجسيتيات
النقل واللوجسيتيات
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ولاء عبد الكريم
اتفقت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، علي تلخيص ملاحظات الأعضاء بخصوص المشاكل التي واجهتهم أثناء تطبيق قانون الجمارك، لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون، حيث قالت الشعبة في بيان إنها اتفقت مع الشئون القانونية المختصة لعمل منشور تعليمات لكافه المنافذ الجمركية للرد علي كافه الاستفسارات الخاصة بتطبيق القانون، حيث لخصت الشعبة مشاكل الأعضاء في عدد من المحاور جاء على رأسها " التنازل" من خلال وكيل ملاحي أو وكيل شحن معتمد لدى المصلحة، وتغيير "To order".

وأضافت الشعبة في البيان أن الشكاوي التي جاءت من الأعضاء تمثلت أيضا في ضرورة مساندة الصادرات لأهميتها للدولة المصرية، علي أن يتم إعفاء الصادر من اي غرامات أو مخالفات، وهو ما أيدته مصلحه الجمارك ويجري حاليًا إرسال تعليمات تنفيذية لكافه المنافذ لإنهاء الجدل المثار حولها، بالإضافة إلي مخالفة التشوين في غير الأماكن المخصصة لها سوف، حيث ستصدر بها تعليمات وتحاسب قائمة الشحن كلها كمخالفة واحدة و ليس علي كل بوليصة مخالفة.

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وأشارت الشعبة إلى ضرورة وجود تعديلات علي قوائم الشحن بخصوص طلبات التعديلات المقدمة من  التوكيل الملاحي أو شركات الطيران،  وقبل القيد بدفتر 46، حيث  يتم احتساب الغرامة علي قائمة الشحن بالكامل و ليس علي كل بوليصة و ذلك تطبيقا أحكام القانون بواقع ٣٠ الف جنية يتحملها الناقل ووكيلة و يمكن تخفيضها الي النصف طبقا للمادة ٧٦ من القانون

بالإضافة إلي  مرحل البضائع، حيث سوف تشمل اللائحة التنفيذية للقانون تعريف مرحل البضائع علي النحو المرسل بمذكرة الشعبة الي المصلحة و منشورات التالي المجمعة بنظام العمل الخاص بالمصلحة، فيما  يجري في الوقت الحالي النظر في شكاوي الأعضاء بخصوص  شركات البريد والتجارة الإلكترونية بهدف شمول اللائحة التنفيذية لطريقة العمل والضوابط. 
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