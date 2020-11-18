مساندة الصادرات وتعديل قوائم الشحن.. "النقل الدولي" تلخص طلبات أعضائها لإرسالها للجمارك

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وأشارت الشعبة إلى ضرورة وجود تعديلات علي قوائم الشحن بخصوص طلبات التعديلات المقدمة من التوكيل الملاحي أو شركات الطيران ، وقبل القيد بدفتر 46، حيث يتم احتساب الغرامة علي قائمة الشحن بالكامل و ليس علي كل بوليصة و ذلك تطبيقا أحكام القانون بواقع ٣٠ الف جنية يتحملها الناقل ووكيلة و يمكن تخفيضها الي النصف طبقا للمادة ٧٦ من القانون





بالإضافة إلي مرحل البضائع، حيث سوف تشمل اللائحة التنفيذية للقانون تعريف مرحل البضائع علي النحو المرسل بمذكرة الشعبة الي المصلحة و منشورات التالي المجمعة بنظام العمل الخاص بالمصلحة، فيما يجري في الوقت الحالي النظر في شكاوي الأعضاء بخصوص شركات البريد والتجارة الإلكترونية بهدف شمول اللائحة التنفيذية لطريقة العمل والضوابط.