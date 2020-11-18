هل يجوز لغير المتزوجة تنظيف حاجبيها؟.. أمين الفتوى يجيب

حكم تشقير الحواجب

تشقير الحاجبين هو صبغ حافّتيهما باللون الأشقر، بحيث يظن الناظر إليهما أن الحاجب دقيقٌ رقيقٌ، وله صورٌ: فإن كان بطريقة الوخز -أي الوَشْم- فهو حرامٌ شرعًا.



أما إن كان عن طريق الصبغ بأدوات الزينة كالألوان الصناعية فلا مانع منه شرعًا، إلا إذا كانت المرأة في فترة حدادٍ على الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك؛ لأنه من قبيل الزينة الممنوعة شرعًا في هذه الفترة".





إزالة زوائد الحاجب

قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إزالة الشعر الزائد من الحاجب جائزة ولا شيء فيها.



وأضاف "العجمي"، في إجابته عن سؤال "ما حكم إزالة زوائد حاجب المرأة وتنظيف الحاجب، فهل يعتبر من النمص المحرم؟"، أن النمص هو إخراج الحاجب عن أصل خلقته، أما مسألة التنظيف وإزالة زوائد الحاجب فلا شيء في ذلك.



وأشار إلى أن من تريد أن تزيل شعر حاجبها الزائد جائز ولكن يجب أن يكون في حد المعتاد ولا يغير من شكلها شيء فلا حرج في ذلك، ولكن الحرام هو أن تزيل الحاجب نفسه لإعادة رسمه.





حكم الوشم والتاتو