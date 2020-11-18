بملابس صيفية في البرد.. ريا أبي راشد تشارك متابعيها كواليس التصوير

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد فيديو جديد مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام ، وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة صيفية جذابة وقد بدا عليها الشعور بالبرد لعدم ارتدائها ملابس ثقيلة في درجة حرارة أقل من 12 درجة مئوية.
اِقرأ أيضًا |
وظهرت ريا أبي راشد مرتدية فستان كت قصير باللون الأسود، واختارت عيه شراب شفاف باللون الأسود، وحذاء باللون الأسود ، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
وأكملت ريا أبي راشد إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من الماكياج؛ حيث اختارت وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه، مع إبراز جمال عينيها بالآي لاينر والماسكرا، مع طلاء أظافر باللون الأحمر.
وأبرزت ريا أبي راشد إطلالتها ببعض الاكسسوارات؛ فقد اختارت قرطين ناعمين وخاتم باللون الفضي ليتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..