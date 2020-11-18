كارول سماحة: أثبت خلال فيلم "بالصدفة" أنني فنانة ولست مطربة

قالت الفنانة كارول سماحة إنها سعيدة بالتعامل مع المخرج باسم خرستو، من خلال فيلم بالصدفة الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية.





أضافت كارول: أريد أن أوضح أمرا هاما هو أن جاء ترشيحي عن طريق منتج ومخرج ومؤلف العمل، حيث وجدوا أنني الأصلح والمناسب لهذا الدور حيث اكثر ما جذبني وأعجبنني في العمل أنهم استطاعوا أن يفصلوا بين المطربة والفنانة وهذا مقصود.. و أيضًا حرصت في العمل أن أبتعد عن الشكل المعروف به وأبتعد عن المكياح والإكسسوارات والملابس.





وتابعت: "سعدت بهذه التجربة خاصة أن الجمهور اللبناني يعرف أنني ممثلة أكثر من كوني فنانة".





فيلم " بالصدفة" مدته 108 دقيقة إخراج باسم خرستو وتأليف كلوديا مرشيليان بطولة كارول سماحة وبديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومتير معاصري وسامي حمدان وناقش الفيلم الوجه الاخر لبيروت من خلال حياة العشوائيات وتدور الأحداث حول رجل اعمال ناجح ويعمل في وسائل الاتصال تنقلب حياته رأسا علي عقب بعد سرقة حقيبته ويقرر اللحاق باللص حتي يصل لإحدى الأحياء الفقيرة وهناك يقابل عالم اخر ويقع في حب شقيقه اللصة التي سرقت حقيبته.

يذكر أن المهرجان كرم عددا من نجوم الفن من ضمنهم الفنان القدير عزت العلايلي، والذي تحمل اسمه الدورة الـ36، وكرم أيضا الفنانة الهام شاهين وصلاح عبد الله ومدى التصوير محسن احمد والمخرجة ايناس الدغيدي، وذلك برئاسة الأمير أباظة.