خلال توقفه بإحدى اللجان.. محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات ضبط التكاتك والمركبات المخالفة

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تكثيف حملات ضبط التكاتك والمركبات المخالفة بجميع أحياء الإسكندرية، مؤكدا علي عدم الإفراج عن المركبات المخالفة إلا بعد دفع الغرامة الرادعة لذلك.





كما أكد المحافظ على منع سير مركبات التوكتوك نهائيا في الشوارع الرئيسية بالكامل، لافتًا إلى أن السماح للتوكتوك كان في الشوارع الداخلية بهدف خدمة أهالينا البسطاء الذين يقطعون مسافات قصيرة.





اقرأ ايضا:





ووجه المحافظ الشكر إلى رجال المرور وجميع القائمين علي ضبط المركبات المخالفة علي الجهود المبذولة. وأكد علي ضرورة بذل المزيد من الجهد لردع المخالفين.



