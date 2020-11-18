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محافظات

خلال توقفه بإحدى اللجان.. محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات ضبط التكاتك والمركبات المخالفة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:52 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تكثيف حملات ضبط التكاتك والمركبات المخالفة بجميع أحياء الإسكندرية، مؤكدا علي عدم الإفراج عن المركبات المخالفة إلا بعد دفع الغرامة الرادعة لذلك. 

كما أكد المحافظ على منع سير مركبات التوكتوك نهائيا في الشوارع الرئيسية بالكامل، لافتًا إلى أن السماح للتوكتوك كان في الشوارع الداخلية بهدف خدمة أهالينا البسطاء الذين يقطعون مسافات قصيرة. 

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ووجه المحافظ الشكر إلى رجال المرور وجميع القائمين علي ضبط المركبات المخالفة علي الجهود المبذولة. وأكد علي ضرورة بذل المزيد من الجهد لردع المخالفين. 

جاء ذلك خلال توقف المحافظ، اليوم، بإحدي اللجان المرورية لضبط التكاتك والمركبات المخالفة بمنطقة سموحة بنطاق حي شرق.
خلال توقفه بإحدى اللجان.. محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات ضبط التكاتك والمركبات المخالفة
خلال توقفه بإحدى اللجان.. محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات ضبط التكاتك والمركبات المخالفة
خلال توقفه بإحدى اللجان.. محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات ضبط التكاتك والمركبات المخالفة
خلال توقفه بإحدى اللجان.. محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات ضبط التكاتك والمركبات المخالفة
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