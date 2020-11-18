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للسيدات... وصفة بمفعول السحر لتكثيف الشعر خلال شهر

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:44 م
للسيدات... وصفة بمفعول
للسيدات... وصفة بمفعول السحر لتكثيف الشعر خلال شهر
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أسماء عبد الحفيظ

تعاني بعض السيدات من الشعر الخفيف وتبحث هنا وهناك عن علاج لتكثيف الشعر، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك استعمال وصفة بمفعول السحر، تساعد على تكثيف الشعر خلال شهر واحد فقط.

وصفة الثوم لتكثيف الشعر

قالت خبيرة التجميل حنان الديب ان الثوم من أكثر المستحضرات الطبيعية المفيدة للشعر فتعمل على تغذيتة وتكثيفة بالأضافة إلى ذلك تساعد على نمو الشعر بشكل صحي .

مكونات الوصفة

2 فص ثوم مفروم .
قطعة زبدة .
2 معلقة كبيرة زيت زيتون .

طريقة التحضير:

نقوم بتحضير وعاء معدني عميق ونضع به قطعة الزبدة على نار هادئة إلى أن تذاب .
تترك الزبدة بضع دقائق إلى أن تصبح باردة .
تخلط المكونات جيدًا مع بعضها البعض في الوعاء .
نضع الوصفة على فروة الشعر مباشرة مع التدليك المستمر .
تترك الوصفة على الشعر لمدة 20 دقيقة .
نغسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر والشامبو .
تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع وسوف تلاحظين النتيجة في أسرع وقت .

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