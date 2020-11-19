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برلمان

برلمانية توضح دور مصر السياسي والاستراتيجي لحل الانقسامات بين فتح وحماس

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:03 ص
النائبة غادة عجمي
النائبة غادة عجمي ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب
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القسم السياسى
قالت النائبة، غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن رعاية مصر للقضية الفلسطينية تاريخية ولا يمكن لأحد أن ينكرها سواء داخل فلسطين أو خارجها، مشيرة إلى أن دور مصر بمثابة المحور الأساسي ورعايتها لهذا الملف خطوة مهمة يسجلها التاريخ . 

وأشارت "عجمي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" تعليقا على عقد لقاءات بين حركتي فتح وحماس بالقاهرة لمناقشة ملف المصالحة، إلي أن الملف الفلسطيني يشغل مصر عمليًا وعلنيًا بشتى الوسائل وتدخلت فيه وشاركت في العديد من الحروب من أجل الشعب الفلسطيني ، مضيفة أنه لو كان هناك شيء من الوعي السياسي لما حدثت كل هذه الإنقسامات بين الفصائل الفلسطينية ولتغيرت الكثير من الأمور هناك. 

وتابعت النائبة قائلة:" إن مصر دولة صديقة ومحايدة لكل البلاد المجاورة وبالأخص الشعوب العربية أهمها الشعب الفلسطيني، فمصر أم الدنيا وتعتبر قلب العالم ومحور أساسي علي مستوي العالم، وذلك ننتهز هذه الفرصة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبتوجيهاته لعلها تكون فاتحة خير لحل مثل هذه الأزمات. 

وأشارت إلى ضرورة أن تعى حركتى حماس وفتح تمامًا دور مصر السياسي والإستراتيجي القوي بالنسبة للعالم و أن يؤخذ برأيها لحل المشاكل التي تخص القضية الفلسطينية حتي يعم السلام و تحل الطمأنينة.

وأعربت عضو لجنة العلاقات الخارجية عن تمنياتها أن تتفهم حركة حماس ضرورة الوفاء لـ" القضية الفلسطينية "، والتنازل عن المطامح والمصالح الشخصية التي من شأنها أن تسبب ضررا للشعب الفلسطيني ، وأن ينظروا للأجيال القادمة ومستقبل فلسطين القادم.

يشار إلى أنه عُقد عدد من اللقاءات بين وفدين من حركتي فتح وحماس بالقاهرة؛ لمناقشة موضوعات المصالحة، حيث تم التفاهم على عدد من النقاط، وتم الاتفاق على استكمال اللقاءات بين الحركتين خلال الفتره المقبلة لمناقشة الموضوعات العالقة كافة.

وأكدت الحركتان على تثمينهما للجهود والرعاية المصرية المتواصلة لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني.
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