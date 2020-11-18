شاهد.. ريهام أيمن تشارك متابعيها بإطلالات مختلفة

نشرت الفنانة ريهام أيمن، فيديو جديدا لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ريهام أيمن، خلال الفيديو بعدة إطلالات كاجوال متنوعة، حيث ارتدت في أحدهم بنطلون أحمر وبلوزة سوداء حرير بكم طويل، واعتمدت على ترك شعرها منسدلا على كتفيها مع ميك اب هادئ.

وفي إطلالة أخرى ظهرت بفستان أبيض قصير عليه جاكيت بيج، وختمت اطلالاتها ببنطلون جلد وتيشرت أسود في ابيض.

وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام، و زوجها شريف رمزي، و الفنان أحمد فلوكس، و رشا مهدي، ومن تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامى إمام.

يُذكر أن ريهام أيمن بدأت مسيرتها الفنية و هي لا تزال طفلة صغيرة من خلال الإعلانات، ثم كمغنية من خلال فريق (فيروس) الغنائي و الذى يضم ثلاث فتيات، أما بدايتها في مجال التمثيل فكانت عندما تعرفت على الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز، حيث رشحها لتعمل في مسلسل (محمود المصري) عام 2004، لتتوالى أعمالها بعد ذلك في التليفزيون والتي من أبرزها (حبيب الروح، المواطن اكس، العراف، حكايات بنات)، بينما في السينما شاركت في عدة أفلام منها (صرخة نملة، دكان شحاتة).



