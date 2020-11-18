إصابة سيدة بطلق ناري فى مركز نقادة بقنا

أصيبت ربة منزل بطلق ناري مجهول، أثناء تواجدها بالقرب من منزلها فى قرية أسمنت التابعة لمركز نقاده جنوب قنا.



تلقي اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقاده، بإصابة ربة منزل بطلق ناري من مجهول، أثناء تواجدها بالقرب من منزلها فى قرية أسمنت.

تبين أن المصابة تدعي سعاد.هـ.ف.40 عاما" مصابة بطلق ناري بالذراع الأيمن، ولم يتم تحديد مصدره حتى الآن.

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة لنقلها إلي مستشفي قنا العام لتلقي العلاج اللازم.



فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط مرتكب الواقعة و كشف ملابسات إطلاق النار، و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا :

مساكن حى الأمل بقفط.. قصة إهدار مال عام عمرها أكثر من 20 عامًا شردت 200 أسرة.. شاهد





سحر وشعوذة.. كشف غموض العثور على جثة مسن داخل بئر في قنا



