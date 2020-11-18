طالبان ترحب بقرار أمريكا سحب قواتها من أفغانستان

رحبت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأربعاء، بقرار واشنطن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.





وكانت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية قد أفادت، الاثنين الماضي، بأن ترامب، سيصدر أمرا رسميا لقادة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بسحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان وذلك قبل مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير المقبل.





وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، إشعارًا للقادة العسكريين باسم "أمر تحذيري" للبدء في التخطيط لخفض عدد القوات في أفغانستان والعراق إلى 2500 جندي بحلول 15 يناير المقبل.





وأكد مسئولون وجود ما يقرب من 4500 جندي أمريكي في أفغانستان و 3000 جندي في العراق. ولم يستجب البنتاجون للتعليق عما نقلته شبكة "سي.إن.إن" عن مصادرها العسكرية.





وبعدها أعلن البنتاجون أنه من المقرر خفض القوات الأمريكية إلى 2500 في أفغانستان و2500 في العراق، مع العلم أنه يوجد حاليًا حوالي 4500 جندي أمريكي في أفغانستان و 3000 في العراق.





وحذر الناتو، من خطورة المغادرة المبكرة للقوات الأجنبية أفغانستان، مشيرا إلى أن تكلفة القرار قد تكون مرتفعة.