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محافظات

تداول 570 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال أكتوبر

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:44 م
ميناء
ميناء
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حسن غنيمة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 377 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة زيادة 8 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات 202 ألف طن بنسبة زيادة 36 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي بالإضافة الى نسبة زيادة 15 % عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 175 ألف طن وتركزت الزيادة بمينائي سفاجا والسويس .


حيث شهد ميناء سفاجا تداول 286 ألفًا و500 طن بضائع بنسبة زيادة 5 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 144 ألفًا و500 طن و صادر 142 ألف طن ، بينما شهد ميناء السويس تداول 30 الف و500 طن بضائع بنسبة زيادة 29% على الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 19 ألف طن وصادر 11 ألفًا و500 طن بضائع .


فيما شهد ميناء نويبع تداول 22 ألف طن بكمية وارد  الف طن و صادر 21 ألف طن بضائع ، وشهد ميناء الزيتيات وصول 10 آلاف و500 طن بروبلين وشهد ميناء الحمراوين تصدير 27 ألفًا و500 طن فوسفات .


ووجه اللواء بحرى خالد زهران رئيس الهيئة بتسهيل حركة الصادرات والواردات بموانئ الهيئة بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي مع استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا أثناء عمليات الشحن والتفريغ والتزام سائقي الشاحنات سواء الواردة أو الصادرة بارتداء الكمامات وتعقيم الشاحنات وعدم تخزين السلع داخل الميناء والعمل علي تقليل مدة بقاء السفن والبضائع بالموانئ .


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