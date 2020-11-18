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توك شو

الجنايني: محظوظ بتواجدي على رأس منظومة الكرة المصرية هذا العام

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:30 م
عمرو الجنايني، رئيس
عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية
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إسراء صبري
قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، إنه دائما متفائل بالمنتخب المصري واللاعبين، معقبا: لما الدنيا كانت صعبة شوية كنت واثق في اللاعبين والإدارة، مشيرا إلى أن أمس كان يوما سعيدا للكرة المصرية.


وأضاف "الجنايني" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": المنتخب تصدر المجموعة وأصبحنا أقرب إلى بطولة أفريقيا، وفيما يخص المنتخب الأولمبي، أكد سعادته بفوز مصر بالدورة الودية وأيضا الفوز على البرازيل لأول مرة في تاريخ مصر.


وتابع: أنا كنت محظوظا بتواجدي على رأس منظومة الكرة المصرية، معقبا: لأول مرة فريقان مصريان يصلان إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا و"هيلعبوا على أرضنا كمان"، بالإضافة إلى تواجد فريق بيراميدز في نهائي الكونفدرالية ولكن لم يحالفه الحظ وقتها.


وأكمل: حالات الإصابة في اللاعبين بسيطة للغاية، ولم تظهر على أي من المصابين أي أعراض.
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