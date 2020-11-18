الجنايني: محظوظ بتواجدي على رأس منظومة الكرة المصرية هذا العام





وأضاف "الجنايني" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": المنتخب تصدر المجموعة وأصبحنا أقرب إلى بطولة أفريقيا، وفيما يخص المنتخب الأولمبي، أكد سعادته بفوز مصر بالدورة الودية وأيضا الفوز على البرازيل لأول مرة في تاريخ مصر.





وتابع: أنا كنت محظوظا بتواجدي على رأس منظومة الكرة المصرية، معقبا: لأول مرة فريقان مصريان يصلان إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا و"هيلعبوا على أرضنا كمان"، بالإضافة إلى تواجد فريق بيراميدز في نهائي الكونفدرالية ولكن لم يحالفه الحظ وقتها.





وأكمل: حالات الإصابة في اللاعبين بسيطة للغاية، ولم تظهر على أي من المصابين أي أعراض.

قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، إنه دائما متفائل بالمنتخب المصري واللاعبين، معقبا: لما الدنيا كانت صعبة شوية كنت واثق في اللاعبين والإدارة، مشيرا إلى أن أمس كان يوما سعيدا للكرة المصرية.