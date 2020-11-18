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برلمان

أبو هميلة: تكافل وكرامة خطوة على الطريق الصحيح لتوفير حياة أفضل للمواطنين

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:01 م
النائب صلاح أبو هميلة
النائب صلاح أبو هميلة
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ماجدة بدوي
قال النائب صلاح أبو هميلة ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم بالفئات محدودة الدخل، لافتا إلى أن زيادة أعداد المستفيدين من الحماية الاجتماعية ومشروع تكافل وكرامة الى نحو 32 مليون مواطن يؤكد حرص الدولة الدائم على دعم مواطنيها.

واضاف عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ صدي البلد"، أن برنامج تكافل وكرامة يفيد ملايين المصريين ويقوم بواجبه مع برامج أخرى للحفاظ على الدعم الاجتماعي والوقوف بجانب الأسر الفقيرة والمحتاجة ، مؤكدا أن برنامج تكافل وكرامه خطوة على الطريق الصحيح لتوفير حياة أفضل للمواطنين البسطاء .

وأشار أبو هميلة، إلى أن الدولة لم ترفع يدها عن محدودي الدخل بل العكس تقوم بواجبها على نحو أفضل وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية وشمول الجميع بالرخاء والازدهار والعيش بحياه كريمة.

يشار إلى أن الحكومة أكدت فى تقريرها اليوم فيما يتعلق بمحور شبكات الأمان الاجتماعي، أنها تولي اهتماما كبيرا بالفئات الأولى بالرعاية، وبلغ عدد السُكان الذين شملتهم برامج الحماية الاجتماعية 32 مليون مواطن، ما بين برامج الدعم النقدي، وضمان "تكافل وكرامة"، و"حياة كريمة"، واستفاد 3.6 مليون أسرة فقيرة من برامج الدعم النقدي، ووصل عدد أصحاب المعاشات والمستحقين إلى 10.04 مليون مواطن خلال العامين الماضيين.

وأشارت إلى إلى أنه تم تطوير 44 مؤسسة و592 حضانة و236 مؤسسة رعاية تأهيل ذوي الإعاقة، ضمن برنامج الحماية الاجتماعية، وتطوير 4 مراكز استضافة للنساء المعرضات للعنف، وحصل 41 ألف مسن على خدمات الرعاية الاجتماعية من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية خلال العامين الماضيين، كما استمرت منظومة "أمان" في بيع المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن محدودي الدخل لتصل إلى 1017 منفذا ثابتا.
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