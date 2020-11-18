الألومنيوم يضم مراد صبري مهاجم الاتصالات





وقام اللاعب بالتوقيع على عقود الانضمام لنادي الألومنيوم فى حضور كل من حسين عبداللطيف المدير الفنى، وصلاح صالح مدير عام الفريق، وسيد قاسم المدير الإدارى.











وسبق لمراد اللعب لأندية أبوتيج ، والوليدية ، والرجاء المطروحى ، والمصرية للاتصالات ، قبل أن ينتقل مؤخرا إلي صفوف الألومنيوم علي سبيل الإعارة.









يُذكر أن فريق الألومنيوم أعلن التعاقد مع أحمد حمودى لاعب وسط فريق شبان قنا، وفاروق خالد صانع ألعاب فريق الداخلية، وإيهاب فؤاد مدافع فريق بترول أسيوط ، وعلاء ماهر لاعب وسط مدافع نادي الوطني السعودي ، وابراهيم سعيد لاعب نادي ديروط، وابو بكر محمد لاعب الإعلاميين، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بدورى القسم الثاني بمجموعة الصعيد.