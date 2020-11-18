مع نيللي كريم.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد





وظهرت يسرا بفستان أسود في دهبي وتركت خصلات شعرها الأصفر بعضها منسدلا بطريقة ساحرة.









ومن الناحية الجمالية وضعت يسرا ميكب بالألوان الترابية الملائمة ببشرتها البرونزية واختارت أحمر شفاه باللون الكاشمير الملائم لها وأبرزت جمال عينها بالايلاينر.









وحققت يسرا، نجاحا كبيرا ببطولة مسلسل "خيانة عهد" حيث اشاد الجمهور به وقت عرضه، كما اثارت إعجاب محبيها بالعديد من المشاهد المؤثرة بالعمل.









مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، بجانب كل من حلا شيحة، وخالد انور، و تيام مصطفى قمر، وعبير صبري، وعدد كبير من النجوم.