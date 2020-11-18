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مرأة

مع نيللي كريم.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:25 م
صدى البلد
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آلاء حسن
نشرت الفنانة الكبيرة يسرا ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة ساحرة برفقه نيللي كريم.


وظهرت يسرا بفستان أسود في دهبي وتركت خصلات شعرها الأصفر بعضها منسدلا بطريقة ساحرة. 


ومن الناحية الجمالية وضعت يسرا ميكب بالألوان الترابية الملائمة ببشرتها البرونزية واختارت أحمر شفاه باللون الكاشمير الملائم لها وأبرزت جمال عينها بالايلاينر. 


وحققت يسرا، نجاحا كبيرا ببطولة مسلسل "خيانة عهد" حيث اشاد الجمهور به وقت عرضه، كما اثارت إعجاب محبيها بالعديد من المشاهد المؤثرة بالعمل.


مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، بجانب كل من حلا شيحة، وخالد انور، و تيام مصطفى قمر، وعبير صبري، وعدد كبير من النجوم.
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