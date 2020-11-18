رئيس جامعة حلوان ينفى ظهور 180 حالة اشتباه بـ كورونا

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي الآن تداولا لخبر يزعم ظهور 180 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد في جامعة حلوان ، منذ بداية العام الدراسي الحالي 2020 /2021 وحتى الآن.









و على الفور ، تواصل موقع صدى البلد مع الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان للوقوف على مدى صحة هذا الخبر المتداول من عدمه، لنشر الحقيقة كاملة للرأي العام.









وقال رئيس جامعة حلوان في تصريحاته لـ صدى البلد : هذا الخبر لا أساس له من الصحة نهائيا ، والامور مستقرة تماما في جامعة حلوان و لم يتم رصد حالات اشتباه بكورونا حتى هذه اللحظة.









وأوضح رئيس جامعة حلوان ، أنه فى حالة ظهور أى أعراض لفيروس كورونا على أي من الطلاب ، يتم إخطار إدارة الجامعة و يتم عزل الطالب منزليا و يتم متابعة علاجه عن طريق مستشفى الطلبة بالجامعة.









وردا على إجراءات تقليل نسب حضور الطلاب في جامعة حلوان في الايام الاخيرة .. قال رئيس جامعة حلوان إنه تم فقط تقليل نسب حضور طلاب الانتساب بالجامعة خلال الفترة الحالية ، وذلك لتقليل الكثافة الطلابية داخل كليات الجامعة ، للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر الموجة الثانية المرتقبة من فيروس كورونا .









وعقد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اجتماعا، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.









في بداية الاجتماع، اطمأن الوزير على استعدادات المستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا، ومدى جاهزيتها لاستقبال حالات العزل من مصابي كورونا من خلال توافر الأطقم الطبية واستعدادها، وبروتوكولات العلاج.









ووجه الوزير بضرورة الاستعداد الكامل لجميع المستشفيات الجامعية خلال الفترة القادمة لاستقبال حالات العزل من بين مصابي كورونا، لافتًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة والسكان.









وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية الوقائية والاحترازية بالمستشفيات الجامعية لجميع أطقم الرعاية الصحية سواء المتعاملين بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر مع مرضى فيروس كورونا.









واطمأن الوزير على سرعة الانتهاء من قوائم الانتظار وشدد على أهمية التنسيق مع وزارة الصحة والسكان.









ومن جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار على ضرورة الانتهاء من المشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية، والذي يستهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى وتوفير وقت وجهد العاملين بالمستشفيات، وذلك قبل نهاية شهر ديسمبر 2021، طبقًا لتكليفات رئيس الجمهورية، وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.