مساويه للقمار.. الأزهر الشريف: الشرع يحرم الألعاب الإلكترونية القائمة على المراهنات

قال عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن هناك بعض الألعاب الإلكترونية التى يقوم بها أبنائنا خلال هذه الأيام تحتاج إلى الدفع و الأموال من أجل اكمال اللعب، معقبا: تلك الألعاب تعمل على جذب الأولاد من أجل تحقيق بعض المكاسب دون النظر إلى الضوابط الشرعية لمثل هذه الألعاب.
وأضاف "النجار" خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "الحياة" المذاع على قناة "الحياة" ، بعض الأولاد يتجهون إلى الألعاب من أجل التسلية والبعض الآخر يريد الربح كما يظن، معقبا: لا يتبين حقيقة اللعبة أو نظامها، أو الضوابط الشرعية العامة لهذه الألعاب الإلكترونية والتى تؤدي للانتحار أو الأمراض النفسية، والاكتئاب.
وأضاف "النجار" خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "الحياة" المذاع على قناة "الحياة" ، بعض الأولاد يتجهون إلى الألعاب من أجل التسلية والبعض الآخر يريد الربح كما يظن، معقبا: لا يتبين حقيقة اللعبة أو نظامها، أو الضوابط الشرعية العامة لهذه الألعاب الإلكترونية والتى تؤدي للانتحار أو الأمراض النفسية، والاكتئاب.
وأكمل : جميع الألعاب الإلكترونية التي تحقيق منها ربح مساويه شرعا للقمار، وعليه "الشرع يحرم الألعاب القائمة على المراهنات والقمار"، مطالبا أولياء الأمور بالمراقبة لأولادهم ومراقبتهم بشكل قوى ودوري ومنعهم من تلك الألعاب التى حرمها الشرع.
وشدد على أن تلك الألعاب تعمل على أكساب الأولاد صفات سيئة للغاية مما تؤدي بهم إلى السرقة أو الانتحار.
وشدد على أن تلك الألعاب تعمل على أكساب الأولاد صفات سيئة للغاية مما تؤدي بهم إلى السرقة أو الانتحار.