مساويه للقمار.. الأزهر الشريف: الشرع يحرم الألعاب الإلكترونية القائمة على المراهنات

قال عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن هناك بعض الألعاب الإلكترونية التى يقوم بها أبنائنا خلال هذه الأيام تحتاج إلى الدفع و الأموال من أجل اكمال اللعب، معقبا: تلك الألعاب تعمل على جذب الأولاد من أجل تحقيق بعض المكاسب دون النظر إلى الضوابط الشرعية لمثل هذه الألعاب.



وأضاف "النجار" خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "الحياة" المذاع على قناة "الحياة" ، بعض الأولاد يتجهون إلى الألعاب من أجل التسلية والبعض الآخر يريد الربح كما يظن، معقبا: لا يتبين حقيقة اللعبة أو نظامها، أو الضوابط الشرعية العامة لهذه الألعاب الإلكترونية والتى تؤدي للانتحار أو الأمراض النفسية، والاكتئاب.



