Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نشطاء: مواطنو إقليم تيجراي الإثيوبي يتعرضون للجوع بسبب آبي أحمد

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:58 م
مواطنون إثيوبيون
مواطنون إثيوبيون ينتظرون الطعام
Advertisements
شريف سيد
كشف نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، عن تعرض المواطنين في إقليم تيجراي الإثيوبي للجوع، وذلك بسبب إغلاق الطرق والمطارات. 

وقال النشطاء على تويتر إن الناس في الإقليم يعانون من الجوع بسبب إغلاق الطرق والمطارات، وتوقف الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من طعام ووقود، منذ 4 نوفمبر. 

وندد النشطاء من الجرائم التي يرتكبها النظام الإثيوبي بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد ضد المواطنين. 

وأعلنت مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، ارتفاع أعداد الفارين من القتال في إقليم تيجراي الإثيوبي إلى السودان لـ 36 ألفا.

وقال المندوب الدائم للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في السودان، أكزل إيشو، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية السودانية: "إن السودان يحتاج إلى مزيد من الدعم لمواجهة تدفقات اللاجئين بعد وصول 30 ألف لاجئ من إثيوبيا حتى الآن". 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هربوا من ويلات الحرب الأهلية .. وصول 6 آلاف لاجئ إثيوبي إلى السودان

بسبب احتدام الصراع في تيجراي.. السودان يستعد لاستقبال 200 ألف لاجئ إثيوبي

العدد في تزايد مستمر| فرار 10 آلاف إثيوبي إلى السودان بسبب الحرب

رئيس الوزراء الإثيوبي يواصل حربا أهلية أشعل فتيلها في بلاده.. آلاف الإثيوبيين يفرون إلى السودان بسبب النزاع.. والجيش يشن حملات اعتقال داخل صفوفه

أسوشيتد برس: أزمة إنسانية في إثيوبيا بسبب حملة آبي أحمد العسكرية

الأمم المتحدة: أكثر من 14500 إثيوبي فروا إلى السودان بسبب الحرب

ترشيحاتنا

آخر مرة اشوفه فيها حي.. عمرو محمود ياسين يروي تفاصيل آخر ليلة لوالده

أحمد موسى عن البيان الفرنسي: مفيش حد يخوف مصر

كانت صحوة الموت.. عمرو محمود ياسين يتحدث عن آخر أيام والده

مليار إلا ربع.. أحد ضحايا مستريح الشرقية: المتهم أخد مني 10 مليون وفي ناس ليهم 30 و40

ألمانيا.. مطالب برلمانية بحظر جماعة تركية متطرفة موالية لأردوغان

الاتحاد السكندري ينتظر رد النادي الأهلي لمعرفة موقف بادجي ويرغب في ضم لاعب الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب أعراض كورونا.. شابة مصابة تضطر لاستخدام كرسي متحرك لـ 5 أشهر

شاهد.. مصرع رضيع في ظروف غامضة وأبواه في قفص الاتهام

بثروة 2 مليون دولار.. عامل يتحول إلى مليونير بسبب هدية من السماء