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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 19 - 11 - 2020 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، عن أبرز توقعات الأبراج ليوم الخميس 19-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

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برج الحمل
مهنيا واجتماعيا: القمر ما زال معاكسا مما يجعلك اليوم تتعجل الأمور.. فرمل نفسك، فالإيقاع السريع ليس في صالحك.
عاطفيا: معاكسة فينوس والقمر وعدة كواكب قد تصيبك اليوم ببعض التوتر.. لا تستسلم للانفعال والغضب.

برج الثور
مهنيا وماليا: القمر يقترن ببلوتو في منزل الحظ ويمدك بروح عملية تجعلك اليوم ترى الأمور بمنظور واقعي.
اجتماعيا وعاطفيا: تميل اليوم نحو الاستمتاع بالحياة التي عملت جاهدا لبنائها.

برج الجوزاء
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم وقتا مناسبا للتخطيط للمستقبل وللبيع والشراء لتنمية ما تملك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، فينوس يعمل لصالحك ويشتد طموحك وتواجه الحياة بشجاعة وإصرار.

برج السرطان
عاطفيا: فينوس في وضع معاكس وقد تخلق بداخلك تمردا وغليانا وعليك أن تقاوم.
مهنيا واجتماعيا: القمر يقترن ببلوتو في مواجهة برجك.. حاول اليوم أن تكون ملاحظا ومراقبا معظم الوقت وتمالك أعصابك.

برج الأسد
عاطفيا وعائليا: فينوس في منزل العلاقات تدفعك للتصرف بود وقد تجد حلول لمسائل معلقة.
مهنيا وصحيا: اقتران القمر وبلوتو في منزل الصحة والعمل يدفعك نحو القيام بإنجاز مهم وتميل نحو الاهتمام بصحتك.

برج العذراء
اجتماعيا ومهنيا: الشمس في منزل العلاقات مما يجعلك تحسن إدارة علاقاتك وتحسن التصرف.
عاطفيا: اقتران القمر وبلوتو في منزل الحب يدعم خطواتك في الاقتراب ممن تحب أو تتوطد علاقة عاطفية.

برج الميزان
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بأن تستمد قوتك من داخلك ولا تنتظر دعما خارجيا.
عاطفيا وعائليا: اقتران القمر وبلوتو في مربع برجك قد يعكر عليك صفو حياتك.. فلا تدخل في حوار شائك.

برج العقرب
مهنيا وصحيا: تناغم الشمس والقمر يمنحك اليوم الحيوية والطاقة وتتحرك في الاتجاه الصحيح.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك تظهر دعما خالصا للمقربين وتقترب منهم بلطف.

برج القوس
مهنيا وماليا: القمر في منزل المال يدفعك اليوم لبحث مشاكل مادية ومهنية، فقط عليك أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك كي تجد حلا للمشاكل.
عاطفيا وعائليا: اليوم ينصحك الفلك بألا تستسلم للظنون كي لا تتعرض علاقاتك للتوتر.

برج الجدي
عاطفيا: القمر في برجك يمدك اليوم بابتسامة ساحرة وتبدو في أفضل حالاتك.
مهنيا واجتماعيا: اقتران القمر وبلوتو في برجك يساعدك على فرض إرادتك وتحسن استغلال مواهبك.

برج الدلو
عاطفيا: يطالبك الفلك اليوم بالتحكم في عصبيتك وعدم إعلان أفكارك وأعمالك.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر، لا تتسرع في أقوال أو وعود وابتعد عن أي مخاطرة.

برج الحوت
ماليا ومهنيا: اقتران القمر مع بلوتو بمنزل المشروعات يعدك بالحصول على تعاون البعض وقد تعقد لقاءات ناجحة.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، القمر في منزل الأصدقاء يجعلك اليوم قادرا على التواصل والإقناع





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