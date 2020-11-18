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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشف ما يخبئ برجك لك

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:09 ص
ابراج
ابراج
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقدّمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم الأربعاء الموافق 18 من نوفمبر.


نصيحة علم الابراج:

اليوم ليس يومًا جيدًا للطلاب. سيكون اهتمامك أقل في كتابة الدراسات. إذا كان هناك أي عقبة في تعليمك ، فعليك طلب المساعدة من معلميك، اليوم سيستفيد رجال الأعمال ، لكن في هذا الوقت عليك أن تتخذ قراراتك بعناية.

من ناحية أخرى، قد يواجه الموظفون الشدائد. بعض التوتر ممكن بسبب وجودك في المكتب ومع ذلك، فإن مهارة التفاوض ستثبت أنها جانبك القوي وستكون قادرًا على التعامل مع هذا الأمر.

اليوم، يمكنك أن تكون سعيدًا مع زوجتك.. ليس هذا فقط، سيكون سلوك الزوج غامضًا وسريع الانفعال بعض الشيء.

وعلى الصعيد الاقتصادي ، يمكن أن يعطي اليوم نتائج متباينة. إذا كنت تولي اهتمامًا أكبر للمدخرات ، فستتمكن من سداد قرضك بسهولة. 

إذا كنت على وشك البدء في أي عمل جديد ، فاحرص على الاهتمام بهذا الأمر. قد يكون لديك بعض التمييز في الأسرة ولكنك ستحصل على دعم من الأشقاء. ستكون حالتك المالية على ما يرام. لون الحظ: بني.
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