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أخبار العالم

حليف ترامب يطالبه بالسماح لـ بايدن بالحصول على الإحاطات الاستخباراتية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:17 م
السناتور ليندسي جراهام
السناتور ليندسي جراهام
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شريف سيد
حث السناتور الجمهوري ليندسي جراهام، من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على السماح للرئيس المنتخب جو بايدن بتلقي إحاطات استخباراتية سرية يوم الأربعاء.

وفي تعليقه على إمكانية تعطيل تحركات بايدن فيما يخص مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من قبل ترامب، قال: "كما تعلم، الرئيس يتنافس في الانتخابات، وأنا أحثه على تقديم إيجازات استخباراتية إلى بايدن".

وكان جراهام أعرب الأسبوع الماضي عن أماله في حصول بايدن على الإيجازات المخابراتية خلال الفترة المقبلة. 

وعقد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اجتماعا افتراضيا مع مختصين في مجال الصحة لمناقشة التصدي لوباء فيروس كورونا.

وقال بايدن إن عدم الاعتراف بفوزه حتى الآن يمنعه من معرفة خطة توزيع اللقاحات التي من المقرر البدء في توزيعها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بايدن: "إذا لم يتح لنا الوصول للمعلومات فسنتأخر أسابيع أو أشهرا لوضع مبادرة كاملة لتوزيع اللقاحات ومواجهة كورونا".

وتابع: "المشاكل التي نواجهها الآن ناتجة عن فشل الإدارة الحالية في الاعتراف بالفائز في الانتخابات".
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