فستان أسود.. فرح على تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة.. شاهد
الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:21 م
فرح علي
شاركت المذيعة فرح على متابعيها صورا جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة ناعمة وأنثوية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها . وظهرت المذيعة فرح علي وهي ترتدي فستان قصير باللون الأسود بأكمام طويلة، يتوسطه حزام من الجلد باللون الأسود أيضا، وهو ما أبرز من رشاقتها وأنوثتها بشكل كبير.
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شعرها مُنسدلاً على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وقد تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأبرزت فرح على إطلالتها بوضع المكياج، حيث اختارت اللون الكشمير الفاتح كأحمر شفاه ، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود و السموكي ايز لتبرز من جمال عينيها.
وأكملت فرح على
إطلالتها باختيار إكسسوارات؛ حيث ارتدت اسورة وخاتم باللون الفضي، وساعة باللون الذهبي لتتناسب مع تفاصيل إطلالتها,
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..