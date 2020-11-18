فستان أسود.. فرح على تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة.. شاهد

حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة ناعمة وأنثوية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها .

و ظهرت

المذيعة

وهي ترتدي فستان قصير باللون الأسود بأكمام طويلة، يتوسطه حزام من الجلد باللون الأسود أيضا، وهو ما أبرز من رشاقتها وأنوثتها بشكل كبير.