عقب انتهاء إعادة الفرز .. بايدن يفوز بأصوات ولاية جورجيا

أعلنت ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، إعلان نتائج إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، غدا الخميس.





وقال غابرييل ستيرلنج، مدير تنفيذ أنظمة التصويت في الولاية إنه تقرر إعلان النتائج الخميس، وذلك عقب إعادة الفرز والتدقيق في النتائج.





وأضاف أن السلطات أنهت عملية التدقيق في جمع الاصوات، حيث صوت 5 ملايين مواطن أمريكي في الولاية، وحصد جو بايدن أصوات الولاية بفارق 13000 صوت عن دونالد ترامب.





وأدت عملية إعادة فرز الأصوات يدويا في ولاية جورجيا الأمريكية، إلى ظهور أكثر من 5 آلاف صوت لم يتم الإبلاغ عنها، معظمها لصالح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، ما أدى إلى تقليص تقدم الرئيس المنتخب جو بايدن في الولاية إلى أقل من 13 ألف صوت.





وذكرت التقارير أنه خلال عملية إعادة الفرز، اكتشف المسؤولون في مقاطعات فلويد وفايت ووالتون ما مجموعه حوالي 5600 صوت لم يتم الإبلاغ عنها بسبب أخطاء بشرية.





وأوضحت أن معظم هذه الأصوات الإضافية ذهبت إلى الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.





وفي مقاطعة فايت، كشفت إعادة الفرز عن عدم احتساب 2755 صوتا في المقاطعة، منهم 1577 لصالح ترامب، و1128، لصالح بايدن.



