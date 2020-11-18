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أحمد موسى يعرض تقريرًا عن مواطنين انتقلوا من عزبة الصفية إلى المحروسة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:53 م
صدى البلد
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البهى عمرو
عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا بالفيديو لـ المواطنين الذين انتقلوا من عزبة الصفية لـ المحروسة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالمواطنين وتوفر لهم مساكن بدلا من العشوائيات.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم بعد نقلهم لـ مساكن مجهزة وبها جميع المستلزمات، وأكدوا أنهم كانوا يعانون من الأمطار والتكدس، والجميع كان يعيش فى غرفة واحدة.

وفى نفس السياق قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن الدولة مستمرة فى إزالة العقارات العشوائية، والدولة تقوم بتسكين المواطنين فى نفس اليوم الذى يتركون فيه السكن العشوائي.

وأوضح أن الدولة توفر المساكن متكاملة وبها جميع الاجهزة الكهربائية والفرش وأشار إلى أن المواطنين يذهبون للمساكن الجديدة بدون أى شئ، والمساكن مجهزة على أكمل وجه. 
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