هل الحب الحقيقي يأتي بعد الزواج؟.. رئيس رابطة المرأة المبدعة تجيب

أجابت الدكتورة جيهان فرحات رئيس رابطة المرأة المبدعة، عن سؤال هل الحب الحقيقي يأتي بعد الزواج؟، مشيرة إلى أن فترة الخطوبة بها اختيارات غير مقصودة.









وقالت فرحات، في حوارها مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، إن زواج الصالونات انتشر بشدة خلال الفترة الأخيرة في المجتمع المصري.









وأضافت رئيس رابطة المرأة المبدعة، أن هناك دراسات وأبحاثا تشير إلى أن الحب يأتي بعد الزواج بستة أشهر، وفي هذه المرحلة يظهر كل شخص على حقيقته وطبيعته، وقبل الزواج يكون هناك ارتفاع في هرمون السعادة والنشوة والحماس لعلاقة جديدة لشخص جديد.









وتابعت الدكتورة جيهان فرحات، أن الدراسات تقول إنه قبل الزواج يكون لديك مجموعة من الهرمونات التي تجعلك سعيدا وبعد الزواج يأتي الحب، لافتة إلى أن الفتاة تختار شريك الحياة وفقا لمستوى تفكيرها وثقافتها.









من جانبها قالت الإعلامية هدير سمير، إن هناك إحصائية تتحدث عن أن بعض البنات يتخطين حاجز الـ 30 عاما ولم يجدن الشريك المناسب، مضيفة أن المجتمع المصري أصبح أكثر تطورا والمرأة أكثر ذكاء خلال الفترة الأخيرة.







