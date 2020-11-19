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مرأة

بدون جراحة.. علاج طبيعي للبواسير

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:08 ص
البواسير
البواسير
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هاجر هانئ
البواسير تعد من أكثر الأمراض شيوعا وانتشارا بين الكثير الأشخاص، مما يدفع العديد إلى البحث عن وصفات وطرق طبيعية تساهم في علاج البواسير دون اللجوء إلي العمليات الجراحية.

وأكد موقع Webmd، أن عادة ما تختفي أعراض البواسير من تلقاء نفسها ستعتمد خطة علاج طبيبك على مدى شدة الأعراض.

وأفاد الموقع بأن العلاجات المنزلية يمكن للتغييرات البسيطة في نمط الحياة أن تخفف غالبًا أعراض البواسير الخفيفة خلال 2 إلى 7 أيام من خلال إضافة الألياف إلى نظامك الغذائي وتناول المكملات الغذائية والأطعمة التي لا تحتاج إلى وصفة طبية مثل الفاكهة والخضروات والحبوب، حاول ألا تجهد نفسك أثناء حركات الأمعاء، شرب المزيد من الماء يمكن أن يجعل الأمر أسهل قد تجعلك حمامات المقعدة الدافئة لمدة 20 دقيقة عدة مرات في اليوم تشعر بتحسن كما يمكن لأكياس الثلج أن تخفف الألم والتورم.

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العلاجات غير الجراحية مثل الكريمات والأدوية الأخرى التي لا تستلزم وصفة طبية تخفف الألم والتورم والحكة.

أما عن العلاجات الجراحية إذا كان لديك بواسير كبيرة ، أو إذا لم تساعد العلاجات الأخرى ، فقد تحتاج إلى جراحة،يمكن لطبيبك استخدام المواد الكيميائية أو الليزر أو ضوء الأشعة تحت الحمراء أو الأربطة المطاطية الصغيرة للتخلص منها إذا كانت كبيرة بشكل خاص أو استمرت في العودة ، فقد يحتاج طبيبك إلى إزالتها بأداة حادة تسمى مشرط.

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