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أهم حاجة تجمع معلومات.. عمرو محمود ياسين: والدي كان بيقولي كدا وأنا في الحضانة.. فيديو

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:11 ص
عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين
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إسراء صبري
قال عمرو محمود ياسين، إن والده منذ الصغر كان يقول له جملة معينة، موضحا "من وأنا في حضانة كان بيقعد يقولي دايما جملة "أهم حاجة تجمع معلومات".

وأكمل "ياسين"، خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، "كان دايما يفهمني ويعرفني معنى الإخلاص، وأني إزاي ابقى مخلص في أي شيء اعمله"، معقبا "كنت بلاحظ التواضع الشديد من والدي.. وأنا صغير كنت دايما بشوفه وهو اللي بيروح يسلم على الناس".

وتابع "اخدت منه صفة أني احاول ابقى متواضع زيه.. خاصة في السنوات الأخيرة"، مستطردا "كان دايما يقولي انزل شوية باحساسك بذاتك، وأن قيمتي الأساسية في أني أكون مخلص ومحب".

وأكد أن والده تنصب العديد من المناصب الرفيعة طوال حياته وآخرها سفير النوايا الحسنة لمكافحة الجوع.

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