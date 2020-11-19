قبل خوض بطولة أفريقيا.. إصابة هيثم كمال قائد منتخب مصر لكرة السلة

أصيب هيثم كمال، قائد منتخب مصر الأول لكرة السلة ولاعب نادي الاتحاد السكندري خلال المباراة الودية التي أقيمت مساء أمس الأول الثلاثاء على صالة كمال شلبي.





وخاض المنتخب مباراة ودية بين لاعبي المعسكر استعدادًا لتصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا لكرة السلة والتي يشارك بها المنتخب الوطني، إضافةً إلى منتخبات أوغندا والرأس الأخضر والمغرب خلال الفترة من ٢٧ نوفمبر الجاري وحتى ٢٩ نوفمبر.





وتعرض هيثم كمال لإصابة تم تشخيصها من جانب الجهاز الفني للمنتخب الوطني بالتواء شديد في الكاحل والتي منعت قائد الفراعنة من استكمال المباراة.





ويخضع هيثم كمال لأشعة رنين مغناطيسي صباح اليوم، الخميس، من أجل تحديد البرنامج العلاجي الخاص به وتجهيزه قبل انطلاق المسابقة.