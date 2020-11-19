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فن

بالرضا وليس بالإجبار.. عاصي الحلاني يوجه رسالة إلى جمهوره

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:18 ص
عاصى الحلانى
عاصى الحلانى
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان عاصى الحلانى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يوجه فيها رسالة إلى الجمهور. 

وقال عاصى الحلاني "لا تتمسك بشيء ليس له رغبة فيك، فالأشياء الجميلة تبقى معك دائمًا.. بالرضا وليس بالإجبار".  

انتهى الفنان اللبناني عاصي الحلاني من تسجيل أغنية جديدة تحمل الطابع الشعبي "المستحيل" من كلماته وألحانه وتوزيع غانم جاد شعلان ومن المقرر طرحها قريبا.

وأشعل النجم عاصي الحلاني، رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية، وقدم مجموعة من الأغاني التي يعشقها الجمهور المصري منها "ست الستات، وبحبك وبغار، والأغنية الوطنية كبيرة يا مصر، ويا طير".

وشارك الوليد نجل النجم اللبناني عاصي الحلاني مع والده في مهرجان الموسيقى العربية فى دورته 29 والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية وقدما سويا أغنية “من هون نحن يا بشر” و”طيور بالعالي” وبمجرد صعوده على خشبة المسرح تفاعل معه الجميع بالهتاف والتصفيق، وقام بتقبيل يد والده.

وحصد الفنان عاصي الحلاني 710 آلاف مشاهدة بأحدث كليباته «رجعتيني لبدايتي»، وذلك بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 22 يوليو 2020. 

كليب رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني، من كلمات: عبير أبو إسماعيل، ألحان: حسان عيسى، توزيع: عمر صباغ، ماسترينج: محمد المقهور. 

يذكر أن عاصي الحلاني نشر أغنية "بيكفي إنك أردني"، التي طرحها 2016، عبر حسابه بموقع "تويتر"، معلقا "كل عام والأردن والشعب الأردني الحبيب بألف خير".

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