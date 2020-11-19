هبة مصطفى: لم يثبت أن العدوى تنتقل خلال الأسطح ..فيديو

قالت الدكتورة هبة مصطفى، أستاذ مساعد بجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، إنه يمكن ممارسة الحياة الطبيعية عن طريق الالتزام بالتباعد الاجتماعي و

والتقارب الاجتماعي، ولم يثبت أن

وأوضحت هبة مصطفى ، أن فيروس كورونا لا يتمحور بشكل كبير، وهذا يساعد ويؤكد فاعلية اللقاحات التي سيتم إنتاجها .

وتابعت أنه في مثل هذا الوقت من العام القادم يمكن

أن تعيش

بشكل طبيعي، وبدون خوف من الفيروس، ومن سيتمكن من ذلك هم الذين سيستطيعون الحصول على اللقاح بشكل واسع ووقتها ستقل الحالات بشكل كبير.