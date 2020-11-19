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هبة مصطفى: لم يثبت أن العدوى تنتقل خلال الأسطح ..فيديو

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:14 ص
هبة مصطفي
هبة مصطفي
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة هبة مصطفى، أستاذ مساعد بجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، إنه يمكن ممارسة الحياة الطبيعية عن طريق الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات .

وأضافت هبة مصطفى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على "إم بي سي مصر"،  فيروس كورونا  ينتقل من شخص لشخص عن طريق الرذاذ والتقارب الاجتماعي، ولم يثبت أن العدوى تنتقل عبر الأسطح.

وأوضحت هبة مصطفى، أن فيروس كورونا لا يتمحور بشكل كبير، وهذا يساعد ويؤكد فاعلية اللقاحات التي سيتم إنتاجها.

وتابعت أنه في مثل هذا الوقت من العام القادم يمكن للأشخاص أن تعيش حياتها بشكل طبيعي، وبدون خوف من الفيروس، ومن سيتمكن من ذلك هم الذين سيستطيعون الحصول على اللقاح بشكل واسع ووقتها ستقل الحالات بشكل كبير.

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