دراسة: التدخين يؤثر على جهاز المناعة.. ويزيد خطر الإصابة بـ فيروس كورونا

جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس،

توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في

وتابع الباحثون، ان الإنترفيرون عبارة عن مراسلات تخبر الخلايا المصابة أن تصنع بروتينات لمهاجمة الفيروسات والأمراض، وهي ضرورية لمحاربة العدوى الأولية،

كما أنهم يستدعون الدعم من جهاز المناعة ويحذرون الخلايا غير المصابة للاستعداد للفيروس.