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دراسة: التدخين يؤثر على جهاز المناعة.. ويزيد خطر الإصابة بـ فيروس كورونا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:05 ص
التدخين يؤثر على
التدخين يؤثر على جهاز المناعة ويزيد من الإصابة بـ كورونا
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آية التيجي
توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إلى أن تدخين السجائر يزيد من خطر الإصابة بـ فيروس كورونا عن طريق تثبيط الاستجابة المناعية للجسم. 


وكشفت الدراسات المعملية عن نماذج مجرى الهواء المصنوعة من الخلايا الجذعية البشرية، وأثبتت أن التدخين يوقف جزيئات الجهاز المناعي الرئيسية ، التي تسمى الإنترفيرون، من العمل بشكل صحيح، وهو الأمر الذي يزيد من الإصابة بفيروس كورونا. 




وتابع الباحثون، ان الإنترفيرون عبارة عن مراسلات تخبر الخلايا المصابة أن تصنع بروتينات لمهاجمة الفيروسات والأمراض، وهي ضرورية لمحاربة العدوى الأولية، كما أنهم يستدعون الدعم من جهاز المناعة ويحذرون الخلايا غير المصابة للاستعداد للفيروس. 


ووجد الباحثون، أن التدخين يوقف هذا المسار عن العمل بشكل صحيح ، ما يسبب زيادة نسبة الإصابة بعدوى فيروس كورونا تصل إلى ثلاثة أضعاف في عدد الخلايا البشرية المصابة بالفيروس، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وأضاف الباحثون، أنه تتعارض نتائج هذه الدراسة مع الدراسات السابقة التي أظهرت أن المدخنين في الواقع أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا أو الإصابة بمرض شديد. 


وأوضحوا، أن تدخين التبغ يزيد من خطر الإصابة بأمراض مميتة، مثل: سرطان الرئة والسكتات الدماغية والسكري، وهو ما يجعل الجسم ذا مناعة أضعف للعرضة لفيروس كورونا.


وقالت الدكتورة بريجيت جومبيرتس مؤلفة الدراسة من جامعة كاليفورنيا، إن تدخين السجائر يقلل من الدفاعات الطبيعية للجسم، ويضعف جهاز المناعة ويسمح لـ فيروس كورونا المستجد بالدخول إلى الجسم، وذلك لأنه أحد الفيروسات التي تستهدف الجهاز التنفسي الأمر الذي يضعف التدخين.
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