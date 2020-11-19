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عيار 24 بـ 941 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 19-11-2020.. فيديو

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:37 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الخميس 19 - 11-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.


وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 823 جنيها للجرام.


ويبلغ عيار 24 اليوم الأحد 941  جنيها.


وسجل عيار 18 اليوم الأحد 705 جنيهات.


وسجل سعر الجنيه الذهب 6584 جنيها.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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