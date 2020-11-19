مبادرة حلم تهدف إلى دمج ذوي الإعاقة مع سوق العمل.. تعرف عليها

قال مجدي شهير، سفير مبادرة حلم، إن الفكرة بدأت منذ وجود المؤسسين في الجامعة الأمريكية ووجد بينهم شخص كفيف، وأثناء العرض لم يكن الكفيف يعرف ما هو المعروض على البرزنتيشن.





وأضاف "شهير" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن "رامز" أحد مؤسسي المبادرة قام بشرح الصورة من أجل أن يتمكن الكفيف من استيعاب ما يحتوي عليه البرزنتيشن، معقبا: الشخص الكفيف فهم البرزنتيشن.





وتابع: من هنا بدأ "رامز" في التفكير في إنشاء مؤسسة تهدف إلى دمج ذوي الإعاقة، معقبا: من حق ذوي الإعاقة أن يندمجوا مع المجتمع.





وأكمل: قامت "آمنة" أحد مؤسسي المبادرة بالسفر إلى مكان ما مظلم تماما، وقضت يوما كاملا في الظلام حتى تعيش تجربة الشخص الكفيف.



