سفير مبادرة "حلم" لذوي الإعاقة: أبلكيشن "انطلق" يتيح وصولنا إلى أي مكان

قالت نبيلة يحيى، سفير مبادرة حلم، إنها تتعامل مع ذوي الإعاقة البصرية ويتم التواصل معهم لتعريفهم بأن يتعاملوا بشكل عادي مع الحياة الخارجية.





وتابعت "يحيى" خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": "انا بتواصل معهم وبقولهم إني بستخدم كل حاجة سواء موبايل وبستخدم التطبيقات كثيرة وبخرج وبتعامل عادي".





وأكملت: "التكنولوجيا سهلت علينا الكثير من الأمور، وبتعامل مع الكمبيوتر بشكل طبيعي مثلي مثل الشخص الطبيعي والعادي، من خلال بعض الابلكيشنات".



