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سفير مبادرة "حلم" لذوي الإعاقة: أبلكيشن "انطلق" يتيح وصولنا إلى أي مكان

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:12 ص
نبيلة يحيى، سفير
نبيلة يحيى، سفير مبادرة حلم
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إسراء صبري
قالت نبيلة يحيى، سفير مبادرة حلم، إنها تتعامل مع ذوي الإعاقة البصرية ويتم التواصل معهم لتعريفهم بأن يتعاملوا بشكل عادي مع الحياة الخارجية. 

وتابعت "يحيى" خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": "انا بتواصل معهم وبقولهم إني بستخدم كل حاجة سواء موبايل وبستخدم التطبيقات كثيرة وبخرج وبتعامل عادي". 

وأكملت: "التكنولوجيا سهلت علينا الكثير من الأمور، وبتعامل مع الكمبيوتر بشكل طبيعي مثلي مثل الشخص الطبيعي والعادي، من خلال بعض الابلكيشنات".

وأضافت: "لدينا أبلكيشن يسمى "انطلق"، وهو يساعدهم على الأماكن المتاحة لذوي الإعاقة وفقا لإعاقته، معقبا: الأبلكيشن يتيح كل التفاصيل الخاصة بالمكان لذوي الإعاقة، متابعة: "يمكن إضافة بعض الأماكن من خلال الأبليكيشن".
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