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توك شو

سفيرة مبادرة حلم: قدمنا العديد من ورش العمل في مؤتمر الشباب المشاركين به

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:10 ص
بيلة يحيى، سفير مبادرة
بيلة يحيى، سفير مبادرة حلم
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إسراء صبري
قالت نبيلة يحيى، سفير مبادرة حلم، إن المبادرة خلال مؤتمر شباب العالم تقوم بتقديم ورش للمواطنين بشكل عام، من أجل توعيتهم في كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة.

وأضافت "يحيى" خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، نقوم بتقديم الأنشطة للحاضرين، معقبة: بنخلي المشارك يعيش تجربة ذوي الإعاقة..من أجل الإحساس بذوي الإعاقة.

وأكملت: نقوم بتعليمهم طريقة برايل وكيف يتعامل الشخص الكفيف مع التكنولوجيا والحياة العادية، معقبة: بنقول للناس أن ذوي الإعاقة بيتعاملوا مع كل حاجة زيهم عادي".

وأشارت إلى أنها لا تحب أن تطلق على ما لديها بأنه إعاقة، متابعة: كل شخص بيبقى عنده كسور..وبالتالي الإعاقة عندي بمثابة كسور".

ودعت الدولة من أجل توفير بعض الإمكانيات التي تسهل حركة ذوي الإعاقة، معقبة: أتمنى أن تكون الدولة متاحة لكل الفئات.
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